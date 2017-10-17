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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya temasları kapsamında Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Meçhul Asker Anıtına çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya temasları kapsamında Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının ardından Meçhul Asker Anıtı'na geçti. İstiklal Marşı'nın çalınmasının ardından anıta çelenk bırakan Erdoğan, daha sonra anıt defterini imzaladı.

Anıt hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra askeri geçiş törenini izledi.

Erdoğan'a, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın eşlik etti.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Meçhul Asker Anıtı
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