Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programında konuştu.



Cuhurbaşkanı Erdoğan'ın konu başlıkları ise şöyleydi,



FETÖ'nün Dershane Yapılanması

Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün dershaneleri ele geçirerek ümmetimizi parçaladı dedi.

''Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde en parkak öğrencileri devşirebileceği bir zemin oluşturdu.

FETÖ bu yolla geleceğimizi çalmış ve bu ümmeti parçalamıştır. Yıllarca Milli eğitim bakanlığına gelen bakanlarıma Dershaneleri kapatın uyarısında bulundum. Türkiye'nin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimlerine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür.''



Doktoradan doçentliğe geçiş



Cumhurbaşkanı Erdoğan YÖK Başkanına talimatı verdiğini söyledi, ''Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz. Her işi gibi akedemide adanmışlık gerektirir kendisini bilime, öğrencilerine adayan bilim adamının elde edemeyeceği başarı yoktur. dedi

''Yeni dönemde akademiden daha güçlü destek bekliyorum''

Erdoğan yeni süreçte akademiden destek beklediğini belirterek şu sözlere yer verdi. ''Ülkemizin verdiği çok yönlü mücadelede akademinin desteği olmazsa olmaz mesabesindedir. Sosyal bilimlerde, temel bilimlerde, mühendislik bilimlerinde, sağlık bilimlerinde güçlü bir altyapıya, güçlü bir desteğe sahip olmadan bir devletin sadece kamu kuruluşlarının gücüyle hedeflerine ulaşması mümkün değildir.''

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine giden süreçte ve yeni dönemde akademiden çok daha güçlü, destek bekliyorum. Ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetine sunulacak özellikle de bu hedefi yakalayamamış doğru mecralara aktarılmamış bilgi, odaların dört duvarı veya kitapların iki kapağı arasında kalmaya mahkumdur.