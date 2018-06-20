Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede terör var biz orada tepelerine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Mardin, 24 Haziran'da yeni bir tarih yazmaya hazırlanıyor. Mardin, bu milletin iradesini pazarda satışa çıkaran gafillere şöyle esaslı bir ders vermeye hazırlanıyor. Hazır mıyız Mardin? Bizimle misin Mardin? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için mührü AK Parti'ye vuruyor muyuz?

- Biz Mardin ile gurur duyuyoruz. Mardin'in asırlık medreseleriyle, zamana ve yıllara meydan okuyan camileriyle gurur duyuyoruz. Biz Mardin'in bölücü terör örgütüne boyun eğmemesiyle gurur duyuyoruz.

- Bölücü terör örgütü, Nusaybin'in 6 mahallesinde acılara, büyük yıkımlara, gözyaşlarına neden olmuştu. Kürt kardeşlerim tarihlerinin en büyük eziyetlerini bu sokak çetelerinin elinde yaşadı. Biz bir taraftan o sokak çetelerini temizlerken, bir taraftan Mardinli kardeşlerimize sahip çıktık. Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi.

- Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız dışında yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerimize yaşatılan acıların, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Hukuktan, demokrasiden, adaletten asla taviz vermedik.

- Artık Afrin bitti, şimdi Kandil. İnşallah çalışmalar yürüyor, nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var biz orada tepelerine tepelerine bineceğiz.

- İnşallah birkaç ay içinde Nusaybin bitiyor. Peyzaj çalışmalarıyla, çevre düzenlemesiyle Nusaybin bitiyor. Sahiplerine teslim edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar. Oylarınıza sunuyorum. Beğendiniz mi?

- Son 16 yılda biz Mardin'e 27 katrilyon yatırım yaptık. Mardinli çocuklar en güzel eğitimi alsın diye 3765 derslik inşa ettik. 11 adet yol projemiz de planlama aşamasında. Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal yaparak havalimanımızı modernize ettik.

- Mardinli çiftçilerimize toplam 2 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki, çiftçiler ağlıyor. Peki bu HDP'nin yaptığı yatırım var mı? Bunlara verilen oy haramdır ya. Bunlara haddini 24 Haziran'da bildirmeye hazır mıyız?

- Geçen yıla göre bu yıl Mardin turizmi yüzde 400 artış gösterdi, bu yılın ilk beş ayında Mardin'e 1 milyondan fala günübirlik turist geldi. Huzur ve güven ortamı ekonomiye, günlük yaşama da yansıdı.

Kaynak: TRT Haber