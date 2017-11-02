Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'da 40 tesisin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa’da, 1 milyar 44 milyon lira tutarındaki 40 tesisin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Törende kamu ve özel sektöre ait yapımı tamamlanan tesislerin açılışının gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Törende, Doğuş Holding tarafından Soma Maden Şehitlerinin geride kalan aileleri için 83 milyon lira harcamayla yaptırılarak bağışlanan 301 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilecek. Soma Belediyesi iş birliğiyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Futbol Okulu da Somalıların hizmetine sunulacak. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin bin 300 öğrenci kapasiteli ek binası, 200 öğrenci kapasiteli pansiyonu, bin 800 seyirci kapasiteli spor salonu ve 96 zihinsel engellinin çalışabileceği Zihinsel Engeliler Korumalı İş Yeri Yaşam Merkezinin de açılışı gerçekleştirilecek. Alaşehir'de Türkerler Enerji Arama ve Üretim A.Ş'nin 740 milyon lira yatırım tutarı bulunan Türkerler Jeotermal Enerji Santrali ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 14 milyon 675 bin lira harcamayla Alaşehir Piyadeler Mahallesi'nde yapımı gerçekleştirilen trafo da açılarak vatandaşların hizmetine sunulacak."

1 milyar 44 milyonluk yatırım

Açıklamada, yatırımların toplam miktarının 1 milyar 44 milyon 291 bin 191 lirayı bulduğu bildirildi.

Açıklamaya göre, Akhisar’da 860 bin 342 lira tutarında 2, Alaşehir’de 760 milyon 790 bin 604 lira tutarında 4, Demirci’de 8 milyon 505 bin 600 lira tutarında 4, Kırkağaç’ta 5 milyon 656 bin lira tutarında 4, Gölmarmara’da 306 bin 800 lira, Kula’da 4 milyon lira, Salihli’de 4 milyon 279 bin 910 lira, Sarıgöl’de 100 bin lira, Saruhanlı’da 2 milyon 340 bin lira tutarında 1'er, Selendi’de 3 milyon 365 bin 500 lira tutarında 2, Soma’da 88 milyon 509 bin 700 lira tutarında 5, Şehzadeler’de 960 bin 500 lira tutarında 2 ve Yunusemre'de 164 milyon 616 bin 235 lira tutarında 12 yatırım hizmete girecek.

Kaynak: AA