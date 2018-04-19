Cumhurbaşkanı Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Caferi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'yi kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı İsmail Kahraman da bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabul 40 dakika sürdü.
Kaynak: AA