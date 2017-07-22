  • 22 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron telefonda, Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamaları görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macronla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bölgesel sorunların ağırlıkta olduğu görüşmede ikili ilişkilere de değinildi.

İki lider, Kudüs'teki Harem-i Şerif'te Filistinlilere yönelik kısıtlamalar ve can kayıpları nedeniyle yaşanan gerilimden dolayı endişe duyduklarını ifade ederek, sorunun çözümü ve sükunetin sağlanması için ortak çaba harcama konusunda mutabık kaldı. Gerilime son verecek adımların bir an önce atılması gerektiğini belirten iki lider, Suriye ve Libya'daki son gelişmeler hakkında da görüş teatisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron, Körfez'de Katar ekseninde yaşanan gerilimi de ele aldı.

Erdoğan'ın bu çerçevede Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'a yapacağı ziyarete de atıfta bulunulan görüşmede, sorunun diyalog ve müzakere ile çözülmesinin önemi üzerinde durulduğu kaydedildi. 

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, fransa cumhurbaşkanı macron
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