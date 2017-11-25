  • 25 KASIM 2017, CUMARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de bulunduğu esnada yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Kasım'da Soçi'de gerçekleştirilen üçlü zirveye dair bilgi paylaşımında bulunduğu Macron'a, Suriye'de BM gözetiminde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesine büyük önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, DEAŞ'tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmamasının yanı sıra, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının da hayati önem taşıdığına dikkati çekti.

Görüşmede, Türkiye ve Fransa arasında ekonomi, enerji ve savunma sanayii alanlarında ilişkileri güçlendirmenin önemi üzerinde de duruldu.

Etiketler: recep tayyip erdoğan, Emmanuel Macron
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