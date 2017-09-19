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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Etiketler: Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü, cumhurbaşkanı erdoğan
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