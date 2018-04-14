Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüşecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Fatih 6. Olağan İlçe kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi"

- Son günlerde rejimin kimyasal silahla yaptığı saldırının ardından ABD ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit olduk. Bugün sabah saatlerinde rejim hedeflerine yönelik operasyon yapıldı. Rejimin daha öncede çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması düşünülemezdi.

"Rejim, saldırıların cevapsız kalmayacağını gördü"

- Yapılan operasyonu doğru buluyoruz. O yavruların düştüğü durumu tasvip etmemiz doğru değil. Kimse faili bedelini ödemesi lazım. Rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu. Ancak kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin rejimin konvansiyonel silahlarla katlettiği yüz binlerce masum Suriyeliler için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Operasyonu doğru buluyoruz. O yavrulara yapılanları kabul etmemiz mümkün değil, bedelinin olması lazım.https://t.co/aDtZ3rSpyN pic.twitter.com/eacoRp3Wfr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Biz Suriye'deki oyunu çoktan çözdük"

- 2011 yılında Dera'da başlayan hadiselerden beri yüzbinlerce sivilin hesabı sorulurdu. Sormadılar. Masumların hesabı daha önce sorulmalıydı. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Suriye'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Eğer hedef DEAŞ ise zaten savaşıyoruz. Fırak Kalkanı'nda 3000 DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek attık.

"Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz"

- Münbiç'e gitme kararını verdiğimiz an önce ben ardından siz gideceğiz. Suriye'de ülke halkının güvenliği, huzuru için bir adım atılacaksa önce hem rejime hem de terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrın konması gerekir. Suriye halkı rejimin zulmüyle, terör örgütleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalıdır.

"Yeterki teröristleri yanına almasınlar"

- Türkiye olarak terör örgütlerini temizleyerek Suriye topraklarını yaşanabilir hale getirmek istiyoruz. 7 yıldır 3,5 milyon Suriyeliyi misafir eden bir ülke olarak Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz. Bay Kemal bu işlerden anlamaz. Bugün Hatay'a gidiyor heralde. Yanına hangi sanatçıyı almış onada bakmayız. Yeterki gitsinler. Yeterki teröristleri yanına almasınlar.

"Türkiye'nin olduğu yerlere akın akın dönüşler başladı"

- Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla kendi projelerini bir arada tutanlar Suriye halkına haksızlık yaparlar. Güvenliğiyle yeniden yaşanabilir kılan tek güç Türkiye'dir. Ülkemize sığınan milyonlarca Suriyeliden terör örgütlerinin hakim olduğu yerlere kimse dönmüyor. Ama Türkiye'nin olduğu yerlere akın akın dönüşler başladı. Fırat Kalkanı Bölgesine. 160 bin kişi döndü.

"ABD ile bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız"

- Biz gittiğimiz yere barışı götürüyoruz. Bu sabah İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Bu atılan adımın içeriğini görüştük. Rusya, ABD arasındaki sıkıntının da bir an önce barışa yönelik bir çözüme kavuşmasında fayda olacağını söyledim. Biraz sonrada Macron ile görüşeceğim. Arkadaşlarım Putin'le de irtibat halinde. ABD ile bugün yarın görüşmelerimizi yapacağız. 911 km bizim sınırımız var. Bağlar var. Sorumluluğumuz fazla.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biraz sonra Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşeceğim. https://t.co/aDtZ3rSpyN pic.twitter.com/D84NGeQBcA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Dünya, Esed'le ilgili düşüncelerimize kulak kabartsaydı böyle olmazdı"

- Biz birileri gibi eli kolu bağlı duramayız. Suriyeli kardeşlerimiz için doğru bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Ne rejimin zulmüne rıza göstereceğiz ne de PYD'ye göz açtıracağız. Dünya 5 yıl önce Esed ile ilgili düşüncelerimize kulak kabartsaydı böyle olmazdı. Biz işin içindeydik. Buranın yapısını biliyorduk. Dinlemediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce Esed ile ilgili düşüncelerimize dünya kulak kabartsaydı bölge bu hale gelmezdi.https://t.co/aDtZ3rSpyN pic.twitter.com/PhLxZVQMMO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Dünyaya çağrı yapıyorum..."

- Dabık'ta bunun için DEAŞ'ın başını ezdik. Afrin'deki çukurları bu yüzden kapatıyoruz. Tüm dünyaya çağrı yapıyorum gelin, kimyasalıyla, konvansiyoneliyle kitle imha silahlarının her çeşidinin ve mevcut silahların geleceğini masaya yatıralım. Gelin, Suriye'de yaşanan son krizi yeni nükleer ve konvansiyonel silahlanma projelerine dev kaynaklar aktarmanın değil bu imkanları tüm insanlığın hayrına kullanmanın vesilesi haline getirelim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyaya çağrıda bulunuyorum, kitle imha silahlarının her çeşidini masaya yatıralım.https://t.co/aDtZ3rSpyN pic.twitter.com/f7BY3vNuck — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

"Obama döneminde dedim adım atan olmadı"

- 3,5 milyon sadece bizde var mazlumlar var. Konutlar yapalım. Silahlanma yarışını bir kenara koyalım dedim. Teröristleri defedelim. Güvenli bölgeler oluşturalım dedim. Obama döneminde. "Çok güzel" diyenler adım atmadı. Suudi Arabistana da yaptım bu teklifi. Biz sabırlı gittik gideceğiz. İstiklalini güvence altında tutabilmek için Türkiye sürekli büyümek zorunda.

Kaynak: TRT Haber