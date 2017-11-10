Cumhurbaşkanı Erdoğan Liderlik ve Girişimcilik Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

-Umutları olan toplumların aşamayacağı engel yoktur.

-Ülkemiz ve İslam dünyası için önemli olan bu dönemi verimli geçirmeye çalışıyoruz. Müslümanların sorunları üzerine, içten içe büyüyen meseleleri gündeme taşımaya çalışıyoruz. Bunu bir öz eleştiri olarak söylemeliyiz. Başarılı değiliz. İslam dünyası aynı hedefe aynı şekilde kitlenemiyor. İşte Myanmar örneği önümüzde.

-Yüzbinler ölüyor, Müslüman kardeşlerimiz ölüyor, ne yaptınız onu söyleyin bir elin nesi var iki elin sesi var. Kimse gelmese de biz sonuna kadar Türkiye olarak gücümüz ölçüsünde bunu yapmak zorundayız. Biz zengin değiliz,petrol kuyularımız yok. Ama baktığımızda ikinci sırada Türkiye. Çünkü biz veren el alan elden üstündür ilkesi ile bakıyoruz.

-Tüm müslümanların kendi meselelerinin üstüne cesaretle gitmesi şarttır. Kadınlarımızın durumu unutulmuş bir alan. İslam insanı özgürleştiren zincirlerinden kurtaran bir dindir. Bunun üzerinde ısrarla durmalıyız. Müslümanlar olarak ihmal ettiğimiz alanların başında kadınlarımız geliyor.

-Ilımlı İslam ifadesi çıkarttılar bunun patenti batıya atittir. İslamın ılımlısı ılımsızı olmaz İslam tektir.Kimse dinimize tanım yapmasın. Kimse İslamı çeşitlendirme yoluyla İslamı zayıflatmaya çalışmasın. İslamı zaafa düşürmek istiyorlar mesele bu. Batının yabancıların yakıştırmalarıyla dinimizi öğrenmedik.