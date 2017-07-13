  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhiliyi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili'yi k
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