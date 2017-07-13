Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Suveyhili ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Abdurrahman Suveyhili'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.