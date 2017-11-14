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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt'te resmi törenle karşılandı

Rusya temaslarını tamamlayıp gece saatlerinde Kuveyt'e geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveytte resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

Beyan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Sabah, heyetlerini birbirine takdimlerinin ardından heyetler arası ve baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da yer aldı.  

Kuveyt Başbakanı ve Meclis Başkanı'nı da kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim'i kabul etti.

Erdoğan, Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim ile 40 dakika görüşürken, Kuveyt Başbakanı es-Sabah ile yarım saat görüştü.

Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyan Sarayı
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