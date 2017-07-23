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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyte ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 19.30'da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Emirlik Terminali'ne gelişinde, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

Karşılamada Başbakan Şeyh Cabir Mübarak Hamad el Sabah, Başbakan 1. Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad el Sabah, Kuveytli yetkililer ile Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Murat Tamer de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Kuveyt'e geldi.

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt
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