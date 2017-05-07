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Buradasınız : » » Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'e gidecek

Cumhurbaşkanı, 9 Mayıs'ta Kuveyt'e gidecek. Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak ve görüşmeler gerçekleştirecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyte gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs'ta Kuveyt'e gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta Kuveyt'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Türk firmasının tek başına yurt dışında kazandığı en büyük ihale olan Kuveyt Uluslararası Havalimanı Yeni Ana Yolcu Terminali'nin temel atma törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek.

Görüşmelerde, Kuveyt ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin "halihazırda mükemmel ilişkilere sahip olunan" Kuveyt ile iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacağı bildirildi.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan
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