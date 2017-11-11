Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13-15 Kasım'da Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın Kuveyt'i ziyaretinde iki ülke arasında müzakeresi tamamlanan anlaşmalar imzalanacak. Sonrasındaki Katar ziyareti sırasında da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite'nin üçüncü toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaretler kapsamında gerçekleştireceği temaslarda Kuveyt ve Katar ile ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınarak bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Kaynak: AA