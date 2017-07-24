Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Cabir es-Sabah ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ikili ilişkileri ele aldığı görüşmelerinde, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandığı bildirildi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti çerçevesinde Dar Salwa Sarayı'nda Emir Sabah ile bir araya geldi.

Bölgedeki son gelişmeler ve ortak sorunların ele alındığı görüşmede, ikili ilişkiler ile iki ülkenin menfaatleri ile ilgili konular ele alındı.

Habere göre, dostça ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin tüm düzeylerde, iki ülke halklarının menfaatleri gereği geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

Görüşmeye, Kuveyt Parlamentosu Başkanı Marzuk el-Ganim, Başbakan Şeyh Cabir Mübarek Hamad es-Sabah, Emirlik Divanı İşlerinden Sorumlu Bakan Şeyh Nasır Sabah el-Ahmet es-Sabah, Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Khaled Hamad es-Sabah ile Kuveytli diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde özel uçak "TUR" ile Kuveyt'e gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'i ziyaretine eşlik eden heyette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alıyor.