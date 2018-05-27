Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurla, manipülasyonlarla bizi vuramazsınız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Isparta mitinginde konuştu.

Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada vatandaşlara hitap edeceği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.

Erdoğan mitingde yaptığı konuşmasına, "Yiğidi gül ağlatır, gam öldürür" şiirinin dizelerini okuyarak başladı. Isparta'ya ayak bastığı andan itibaren yol boyunca yoğun ilgiyle karşılaştığını anlatan Erdoğan, miting alandaki kalabalık için Ispartalılara teşekkür etti.

Erdoğan, meydanda hükümetine ve geleceğine sahip çıkan, 24 Haziran'da "Vakit Türkiye vakti" diye haykıran bir Isparta gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ispartalılardan 24 Haziran'da irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırmalarını, cumhurbaşkanlığı için kendisini, Mecliste de AK Parti'yi desteklemelerini istedi.

Seçime kadarki 27 günü en güzel şekilde değerlendirerek Isparta'da zafer sancağının dalgalandırılacağını vurgulayan Erdoğan, gençlerin, kadınların kapı kapı dolaşmaları ve bildiklerini anlatmaları gerektiğini ifade etti.

"İlk günkü gibi heyecanlıyız"

Erdoğan, 24 Haziran akşamı Türkiye'nin önünde açılan yeni ufukları beraber kutlayacaklarını söyledi.

Allah'ın takdiri ve milletin teveccühü ile 16 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiklerine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm 16 yıldır gece gündüz demeden Türkiye'nin kalkınması, milletimizin refahı için gayret gösteriyoruz. Isparta’mız gelişsin, güçlensin, tarımda, eğitimde, sağlıkta, turizmde hak ettiği konuma gelsin diye, 2002 Kasım'ından beri aralıksız ter döküyoruz. Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Unutmayın, aşk ile koşan yorulmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar asla çalışmaktan yorulmadık. Unutmayın, aşk ile koşan yorulmaz.https://t.co/zc1kfrnw0q pic.twitter.com/0caMbBneF7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Mayıs 2018

Her karış toprağı mübarek şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatana hizmet etmekten hiçbir zaman yüksünmedik. Makamların, mevkilerin, koltukların bizi hedefimizden saptırmasına, yolumuzdan alıkoymasına asla fırsat vermedik. 16 yıl önce iktidara gelirken nasıl heyecanlıysak bugün de inanın bu meydanda ilk günkü gibi heyecanlıyız."

Erdoğan, 81 milyonun her ferdine ayrım yapmadan hizmet götürdüklerine değinerek, Türkiye'nin 16 yılda pek çok rekora imza attığını vurguladı.

“Bu iş yürek işi, bu iş kürekle olmaz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaşımda, yatırımlarda, ekonomide, savunma sanayisinde, sağlıkta Cumhuriyet tarihinin en büyük hamlelerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölücü örgütünden FETÖ'süne, içeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen birlik, beraberlik, kardeşlikten asla taviz vermedik. Türkiye bu başarılarıyla dosta güven aşılarken elbette hasımlarının yüreklerine korku saldı. Afrin'de şu an itibarıyla teröristlerden 4 bin 480'ini etkisiz hale getirdik. Güvenlik güçlerimiz Mehmet'imizin kanını yerde bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu an itibarıyla Afrin'de 4480, Kuzey Irak'ta 419, yurt içinde 405 terörist etkisiz hale getirildi.https://t.co/zc1kfrnw0qpic.twitter.com/C2C1YjWHc1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Mayıs 2018

Kuzey Irak'ta PKK'lı 419 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 405 teröristi etkisiz hale getirdik. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Nerede terörist varsa Mehmetçiğimiz, güvenlik korucularımız orada. Çünkü bu ülkenin refahını, huzurunu, güvenliğini kimse Allah'ın izniyle bozamayacak. Ama dirayeti olan bir iktidar olursa. Çıraklarla bu iş olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız"

Şu anda büyümede 7,4 ile dünyada bir numarayız. Birileri ‘kur’ diyor, geçin o işleri. Kurla murla bizi vuramazsınız. Bu manipülasyonlarla bizi vuramazsınız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda büyümede 7,4'le dünyada bir numarayız. Çıkmış birileri kurmuş, şuymuş, buymuş... Geçin o işleri. Kurla bizi vuramazsınız.https://t.co/zc1kfrnw0q pic.twitter.com/Xuqg78Lrlh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Mayıs 2018

"Bunlar ne derse desin biz yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Biri Kanal İstanbul'u durduracağız, biri yatırımları durduracağız diyor. Ekonomi bizim işimiz. Bunca yatırımları kaynakları çeşitlendirerek biz yaptık. 25 havalimanına 29 tane daha ilave ettik. Hala bunlar ne derse desin biz yatırımlarımıza devam edeceğiz.

"Yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar"

Şehir hastanesiyle dünyaya nizam verdik. Gel örnek gör. Biz buyuz. Biz yapacağımızı vadederiz. Onun için halkımız bize güveniyor.

Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmazmış. Bunlar yıkmayı, durdurmayı siyaset yapmak zannediyorlar.

"Denizin altından Anadolu'yu Avrupa'ya Marmaray'la bağladık"

Fatih İstanbul'u fethederken kadırgaları karadan Haliç'e indirdi. Biz de dedik ki torunları olarak bir şey yapmamız lazım. Denizin altından Anadolu'yu Avrupa Yakası'na Marmaray'la bağladık. Yahu adamlar buna karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih İstanbul'u fethederken kadırgaları karadan Haliç'e indirdi. Biz de dedik ki torunları olarak bir şey yapmamız lazım. Denizin altından Anadolu'yu Avrupa Yakası'na Marmaray'la bağladık. Yahu adamlar buna karşı çıktı.https://t.co/zc1kfrnw0q pic.twitter.com/XJf1qTUm4w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Mayıs 2018

"Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyorlar"

Telefonda kulağına fısıldanan her şeyi doğru zanneden birine dış politika teslim edilir mi?

Muhalefet cephesinde bambaşka yeller esiyor. Türkiye'nin yatırımlarıyla iftihar etmek yerine önemsiz göstermeye çalışıyor. Yapılanları yıkmaktan, engellemekten bahsediyorlar. Millete ufuk çizmek yerine, projeleri durdurmaktan bahsediyorlar.

Kafayı Türkiye'nin prestij projelerine takan bir muhalefete bu ülke emanet edilir mi? Seçim vaadi olarak, yenilerini yapmak yerine durdurmaktan, yıkmaktan, atmaktan bahseden bir muhalefete Türkiye'nin direksiyonu teslim edilir mi?

"Bizim siyasetimiz proje, yatırım, eser siyasetidir"

AK Parti’nin siyaset anlayışı bellidir. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir, bizim siyasetimiz proje, yatırım, eser siyasetidir. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. 16 yıldır da bunu yapıyoruz. Biz yıkmaktan değil, ülkemize yeni eserler kazandırmaktan bahsediyoruz. Yaparsa yine AK Parti yapar. Bizim de en büyük referans kaynağımız Isparta’da olduğu gibi milletimize yaptığımız eserlerdir.

"Isparta’ya yaptığımız yatırımların toplamı 11 katrilyon"

Hamdolsun son 16 yılda diğer şehirlerimizle beraber Isparta’mıza çok önemli eserler kazandırdık. Isparta’ya yaptığımız yatırımların toplamı 11 katrilyon. Birileri laf laf üretiyor, biz iş yapıyoruz. Farkımız bu…

Kaynak: TRT Haber