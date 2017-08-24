  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılaya verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılayı'na verdi.

Erdoğan, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık ve Genel Başkan 1. Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kınık, kabulün ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini kabul ederek, kurban vekaletlerini Türk Kızılayı'na verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da vekalet verdiğini aktaran Kınık, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu sene yurt dışında, Pakistan'da kesilmek üzere 3 adet kurban hissesi vekaletini verdi. Eşi Emine Hanım da Bosna-Hersek, Somali ve Yemen'de 3 hisse kurbanının kesilmesi için bizleri vekil tayin etti. Biz de vekaletlerini aldık. Cumhurbaşkanımız her sene olduğu gibi bu sene de kurban vekaleti noktasında Kızılay'ı tercih etti. Bu konuyla ilgili Kızılay'a duyduğu güvene ve teveccühüne biz de Kızılay olarak şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki örnekliği bizim de bu konuyla ilgili faaliyetlerimizi artırmamıza vesile oluyor."

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan kurban vekaletini Kızılay'a
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