Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanat, ekonomi kadar önemlidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız"

Kültür ve sanat, ekonomi ve savunma sanayii kadar önemlidir. Kültür ve sanat somut olmayan unsurlar karşısındaki konumunuzu tahin eder. Türkiye'nin 2023 hedeflerinin somut unsurları için çalışırken kültür ve sanatı da ihmal edemeyiz. Biz Türk milleti olarak asla papağanlaşmayacağız. Önce kendi hazinelerimize sahip çıkacağız. Güçlü bir envantere sahibiz. Bu büyük brikimin ışığında yeni hazineleri üretmenin gayreti içinde olacağız. Şimdi birileri yine bu sözlerimize bakarak bizi batı düşmanlığıyla itham edecek. Bizim kimseye düşmanlığımız yoktur. Dünyada nerede güzel olan bir şey varsa onu bulmak ve değerlendirmek olmakla mükellef olduğumuza inanıyoruz. Taklit değil telif peşinde koşan, papağanlaşan değil analitik konuşan olmanın bilinciyle yönümüzü geleceğe çevirdik.

"Gece-gündüz demeden mücadeleyi askerlerimiz sürdürüyor"

Afrin'deki askerimiz 1829 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu bir imanın sonucu. 'İmandır o cevher ki,ilahi ne büyüktürİmansız olan paslı yürek,sinede yüktür.' Dağ taş demeden gece-gündüz demeden şu anda bu mücadeleyi askerimiz sürdürüyor.

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