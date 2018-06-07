Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahurda gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı resmi Twitter hesabından canlı olarak yayınlanan sahur davetini binlerce kişi izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem gençlerle sohbet etti hem de sahur yaptı.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gençlerle sahurda... https://t.co/p68cIAR69F — T.C.Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) 6 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye'de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweete cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var." ifadelerini kullanmıştı.

Geçen hafta Tayyip Bey öğrenci yurdunda gençlerin sahur sofrasına misafir olmuştu. Biz de bu gece Külliye’de gençlerimizle sahur yapacağız. Bu tweet’e cevap verenlerden iletişime geçeceğimiz Ankaralı gençlerimiz de davetlimiz olacak. Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık var. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) 6 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber