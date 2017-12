Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü Filistin Devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da aralarında bulunduğu 16'sı lider düzeyinde 48 ülkeden temsilcinin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde konuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kudüs'ün kutsiyetine el uzatılmasına izin vermeyeceğiz

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs, Filistin devletinin ebedi başkenti olarak kalacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle;

Kudüs'ün kardeşi İstanbul'dan şu an kalbi bizimle çarpan tüm kardeşlerime tüm Kudüs dostlarına selamlarımı ve saygılarımı yolluyorum.

Bugün burada İslamın ilk kıblesi ve 3 mukaddes mescidinden biri olan el-Aksa'nın şehri Kudüsümüzün tarihi ve hukuki statüsüne yapılan tecavüzü ele almak üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz.

Davetime icabet ederek Müslümanlarla birlikte tüm insanlar için Tarihi önemi olan bu toplantıya iştirakınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Kudüs kararının hiçbir hükmü olamaz

Filistin ile ilgili barış girişimine öncülük etmesini beklediğimiz ABD Başkanı 6 Aralık'ta uluslararası hukuku hiçe sayan bir tutumla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Hiç uzun söze gerek yok. Kudüs'te bu kadim kentin sokaklarında dolaşan herkes orasının işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehir ile ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.

ABD'nin veto yetkisine sahip olduğu BMGK'nın 1980 tarihinde aldığı 478 sayılı karara göre hiçbir ülke Kudüs'te büyükelçilik bulunduramaz. Nitekim bu ABD'nin hukuksuz kararına sadece Kudüs'ü işgal altında tutan İsrail destek vermiştir. Bu gayrimeşru kararı kabul etmeyen tüm ülkelere teşekkür ediyoruz.

Sayın Papa dahil olmak üzere şu ana kadar yaptığım tüm görüşmelerde Kudüs ile ilgili bu kararlı duruş teyit edilmiştir. İslam ülkeleride ilk andan itibaren en açık şekilde ABD'nin Kudüs ile ilgili kararını külliyen reddetmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak aynı gün dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak bu kararın hukuk, vicdan, ahlak ve tarih önünde hükümsüz olduğunu ilan ettik. Bu karar her şeyden önce şiddet yerine barıştan yana tavır koyan barışı isteyen taraf olduğunu defalarca ispatlayan Filistinlilerin cezalandırılmaları anlamına geliyor. Bu karar şimdi size haritadan da göstereceğim;

Filistin'de neler oldu bunu görmenizde büyük faydalar var bakınız; 1947 Filistin ne durumda ve İsrail ne durumda? Sene 1947 Birleşmiş Milletler paylaşım planı bu paylaşım planında Filistin ciddi manada bir küçülme yaşıyor İsrail ise büyüyor. Sene 1949-1967 arasına bakıyoruz Filistin ciddi manada küçülüyor İsrail ise büyümeye devam ediyor. Geliyoruz bugüne şu anda bakınız 1947'de İsrail ne ise şimdi de Filistin aynı duruma getirildi.

Böyle bir taksimi inanın kurt-kuzu mücadelesinde kurt bile yapmaz. Ama bu taksim burada yapıldı. Sizlere ayrıca bunların ayrıca tablo üzerinde de dağıtılmış olması lazım zaten biliyorsunuz. 1947'den bugünümüze Filistin toprakları bu hale getirildi.

İsrail işgal ve terör devletidir

Bu şunu gösteriyor: İsrail, bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail, aynı zamanda bir terör devletidir. 'Erdoğan niye böyle söylüyorsun?' Nasıl söylemeyeyim. 10 yaşında çocukları, o terörist askerler alıyor, gözaltına ve demir kafeslerin içine bunları yığıyorlar. 14 yaşında çocuklar, 20 kadar asker, polis neyse tarafından gözleri bağlanıyor ve 14 yaşında çocuk dipçikleniyor. Öbür tarafta bir yavru, kız çocuğu, annesi yavrusuna sarılıyor, annesinin yavrusuna sarıldığı o tabloda bakıyorsunuz anne dipçikle dövülüyor ve o çocuk elinden alınıyor. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İnsan olan, vicdan sahibi olan buralardan gerekli dersi alması lazım.

Şuraya bakın. 20'ye yakın asker, işte o çocuk gözleri bağlı, 14 yaşında, bakınız yüzü kan revan içinde. Bunu ispat etmek için ey Trump sana daha neyi anlatalım? Her şey ortada. İsrail'e zaten bir şey anlatmamıza gerek yok. Gerçekler ortada, bunları biliyorlar.

ABD fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür

Bu kararla İsrail, yaptığı tüm terör eylemleri için adeta ödüllendirilmiştir. Bu ödülü veren tek başına da olsa şu anda Trump'tır. Barışı isteyenlerin değil, barışı imkansız hale getirenlerin yanında duran Amerika Birleşik Devletleri, terörizmle yoğun mücadelenin yürütüldüğü böyle bir dönemde tüm fanatiklerin ekmeğine yağ sürmüştür.

Kudüs kararıyla ateşlenen fitil, Amerika ve İsrail ile birlikte tüm insanlığa yönelik tehditlerin kapısını açmıştır. Bölgemizde yaşanan diğer sorunlar, Filistin meselesini bize ve insanlığa asla unutturamaz.

Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan: ABD’nin Kudüs kararı uluslarası hukuku çiğnemenin yanında medeniyetimize de indirilmiş ağır bir darbedir. #IslamicUnityForQudshttps://t.co/JRylZb2Wqt pic.twitter.com/m1UpR65SBp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 13 Aralık 2017

Siz tek başınıza böyle bir karar alabilirsiniz ama dünya sadece sizden ibaret değil. Sadece BM'nin bugün üyesi, 196 üye var. Bütünüyle bu karar içerisinde, şüphesiz ki ben 196 dünya ülkesinin buna tavır koyacağına inanıyorum.

Bağımsız Filistin Devleti talebinden vazgeçmeyeceğiz

Bölgemizde ve Kudüs'te barış ancak her kesimden, her milletten, her inançtan ahlaklı dürüst ve adil insanların çabasıyla sağlanacaktır. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan, egemen ve bağımsız Filistin Devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir

Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Kudüs'ün tüm inançlar için taşıdığı öneme saygı duyan Sayın Papa'ya, adil bir barış için gayret eden aklıselim sahibi Musevilere, Kıptilere, tahkir edilseler de muhkem duruşlarından taviz vermeyen herkese şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Tabi en baştada asırlardır namusları olarak gördükleri Kudüs'e hizmet eden koruyan Filistinli kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bölgemizde ve Kudüs'te barış, her milletten, her inançtan ahlaklı insanların çabasıyla sağlanacaktır.

Kudüs'ü Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanımaya davet ediyorum

Buradan uluslararası hukuka hakkaniyete sahip çıkan tüm ülkeleri Kudüs'ü Filistin Devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Artık daha geç kalamayız diyorum. İslam ülkeleri olarak başkenti Kudüs olan egemen ve bağımsız Filistin Devleti talebinden asla vazgeçmeyeceğiz. İsrail askerlerinin Amerikanın Kudüs kararını protesto eden Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulmü lanetliyoruz. Bu vesilele filistin davasının tüm şehitlerini rahmetle anıyoruz.

Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları, bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi açısından şarttır.

ABD'yi yanlıştan dönmeye davet ediyoruz

İslam ülkeleri olarak Filistin devletinin diplomatik sahada tam temsili konusunda daha güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bugün buradan bunun çıkması gerekmektedir. İİT Dönem Başkanı sıfatıyla ABD'yi, attığı bu son derece yanlış, provakatif ve hukuk dışı adımdan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz.