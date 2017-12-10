Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sivas 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- Son yıllarda bölgemizde meydana gelen hadiseler ne kadar ağır bir imtihandan geçtiğimizi ortaya koyuyor. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya kasvetli günler yaşıyor. Irak meselesinde mesafe aldığımıza sevinirken ertesi gün Körfez'den sıkıntılı haber geliyor. Somali'de açlığa bir nebze olsun çözüm bulduk derken Yemen'deki Arakan'daki evlatlarımızın feryatlarıyla yüreğimiz dağlanıyor. Kudüs'te yeni bir provokasyon önümüze çıkıyor. Birileri çatışma ve savaş için gayret gösteriyor. Biz akan kanı durdurmak için seferber ederken birileride İslam dünyasını gözyaşına boğmak için çabalıyor

'BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar'

- Etnik ve mezhebi farklılıkları kışkırtıyorlar, terör örgütlerini silahlarla donatıyorlar. Kirli planlarını gerçekleştirmek için BM kararlarını dahi ayaklar altına almaktan çekinmiyorlar. İnsanlık son bir kaç yılda gördüğü çifte standarda tarihinin pek az şahit olmuştur. Sözde demokrasinin beşiği ülkelerde en temel hak ve özgürlükler buralarda futursuzca katlediliyor. Müslüman hele de bu Müslüman Türk ise cesur Müslümandır. Kim var denilince biz ben varım diye haykırmayı hayatının merkezine yerleştirmiş insanlarız. Zaliminde mazlumunda kim olduğunun önemi yoktur. Tavrımızı haklımı haksızmı olduğuna göre velirleriz. Zalim öz kardeşimizde olsa karşısına dikilmekten çekilmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sivas 6. Olağan İl Kongresinde konuşuyor. https://t.co/W7zkb0AMhu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Aralık 2017

'Yahudiler yaşadıkları baskıda kurtuluşu Osmanlı'ya sığınmakta buldular'

- Ey İsrail, Yahudiler İspanya'dan göçe zorlandığında onlara kapılarını açan biz olduk. Yahudiler Rusya'da yaşadıkları baskıda yine kurtuluşu Osmanlı'ya sığınmakta buldular. Anadolu asırlarca zulüm gören herkes için bir eman yurdu, güven kapısı olmuştur. Bu milletin geçmişinde Ey İsrail asla soykırım yoktur. Bu milletin tarihinde etnik temizlik, katliam, zulüm yoktur. Çok şükür çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın.

- Haksızlık karşısında tepkimizi en net şekilde ortaya koyuyorsak bunu şanlı tarihimizden alıyoruz. Türkiye hakikatın hatırını çıkar hesaplarını kurban etmeyecek kadar güçlü bir ülkedir. Bu millet tavrını birilerinin cüssesine göre belirmeyecek kadar cesur bir millettir.

'Trump'ın açıklaması zaten bizim için bir yok hükmündedir'

- Biz mert ile namerdin korkakla cesurun tefrik olduğu bugünlerde mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. İlk kıblemiz gözbebeğimiz Kudüs konusunda tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. ABD'nin kararını açıkladığı günden bu yana çok yoğun bir telefon diplomasisi yürüttük. Muhataplarımıza bu meselenin sadece Müslümanları ilgilendiren bi konu olmadığını hatta Hristiyanların ve bir kısım Yahudilerin olduğunuda anlattık. ABD'nin bu adımının ne uluslarası hukukla ne de insanlıkla bağdaşmadığını tüm muhataplarımıza dile getirdik. İİT dönem başkanı olarak İstanbul'umuzda İslam ülkelerinin liderlerini olağanüstü bir zirvede biraraya getiriyoruz. Bu kararın hayata geçirilmesinin hiçte öyle kolay olmayacağını göstereceğiz. Trump'ın açıklaması zaten bizim için bir yok hükmündedir.

'Bu İsrail terör devletidir, terör'

Orayı başkent olarak ilan etmeniz bizim nezdimizde yok hükmündedir. Biz beklerdikki büyük ülkelerin liderleri çatışmayı değil barışmayı sağlasınlar. Putin'le de bu meseleyi Suriye meselesini etraflıca değerlendireceğiz. Bu gayretin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tek vücut olarak Kudüs'e sahip çıkan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu İsrail terör devletidir, terör. 14 yaşındaki çocuğu gözleri bağlı olarak bu teröristler ne halde sürüklüyorlar?Kudüs Müslümanların Harim-ü ismetidir. Kudüs İstanbul'un, Konya'nın, Sivas'ın kardeşidir. Kudüs bizim gözümüzün nurudur. Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber