Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs sahipsiz değildir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın kapanış konuşması öncesi, bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen olağanüstü zirve nihai bildirisi taslağının katılımcılara dağıtıldığını hatırlatarak, bakanlar toplantısında görüşülerek kabul edilen zirve nihai bildirisinin kabulünü katılımcıların oylarına sundu.

Nihai bildirinin oy birliğiyle kabul edildiğini duyuran Erdoğan, İslam dünyasının Kudüs'e ilişkin ortak vicdanın sesi ve Filistin halkıyla dayanışmasının güçlü ifadesi olan bildirinin, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

“Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının yanında olacağız”

Kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, "Zirve dönem başkanı olarak yaptığımız çağrıdan 72 saat sonra dünyanın farklı köşelerinden İstanbul'a gelerek Kudüs davasına bağlılığını sizler çok açık net gösterdiniz. Bu haklı davaya bir kez daha omuz verdiniz. Bu hassasiyetiniz için hepinize şahsım ve milletim adına, en içten şükranlarımı sunuyorum. Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. " dedi.

“İsrail'in uyguladığı devlet terörünü bir kez daha lanetledik”

Bugün son derece önemli bir zirve toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Zirvede ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiri ile ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik, lanetledik. İslam ümmeti birlik olmadığı sürece, bizler tek ses, tek yürek olmadığımız sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir” dedi.

“Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir”

“El birliği ve dayanışma içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur” diyen Erdoğan, “Bunun için her şeyden önce Filistin davasına sahip çıkmalı, burada aldığımız kararları hayata geçirmeliyiz. Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir” dedi.

Erdoğan, “Zirvemizin ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde yürüteceğimiz çalışmaların Kudüs davamız ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle zirvemizin başarısında emeği geçen tüm üye devletlere, İİT sekreteryasına, misafir ülke ve uluslararası örgütlere teşekkür ediyorum. Hepimiz adına Filistin halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA