Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Parrilla ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü.
Erdoğan ile Parrilla arasındaki görüşme, Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüştü.
Erdoğan ile Parrilla arasındaki görüşme, Beylerbeyi Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşti.
Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.