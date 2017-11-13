  • 13 KASIM 2017, PAZARTESI

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik ziyaretlerine başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Kuveyt ve Katar ziyaretlerine bugün başlıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik ziyaretlerine başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretine başlıyor.

Erdoğan'ın ilk durağı, Rusya'nın Soçi kenti olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. 

İki liderin ana gündem maddesi Suriye

İkili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle geriye kalan son bazı ticari kısıtlamaların da tamamen kaldırılması ve vize muafiyet rejiminin yeniden tesis edilmesi yönündeki beklentiler tekrar vurgulanacak.

Görüşmede, Afrin konusu, S-400 anlaşması, enerji alanındaki yakın işbirliğinin de gündeme geleceği belirtiliyor.

Körfez krizine çözüm arayışı

Rusya’nın ardından Kuveyt'e geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir el-Sabah ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı'nın son durağı Katar olacak.

Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantıları'nın üçüncüsüne katılacak.

Ziyarette Körfez krizi ve çözüm arayışları ele alınacak.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: rusya, körfez ülkeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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