Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Putin'le biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ekonomik, ticari, askeri ve savunma sanayine yönelik birçok alanda atacakları adımların, Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ana başlıklarını teşkil edeceğini belirterek, "Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır." dedi.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine "Değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle ÜDİK toplantısında bir ara verme süreci yaşadık. Fakat geçen yıl malum Dünya Enerji Kongresi'nde bir araya geldik. O, bu süreci tetiklemesi bakımından çok çok hayırlı bir kongreydi." diyerek başladı.

Türkiye ile Rusya arasında enerji noktasındaki iş birliğinin çok farklı olduğuna işaret eden Erdoğan, gerek petrol gerek doğalgazda Rusya ile bu sürecin aratarak devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, özellikle Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki çalışmaların hızla normalleşme süreci içerisinde devam ettiğini vurgulayarak, söyle devam etti:

"Ekonomik, ticari, askeri, savunma sanayine yönelik birçok alanda atacağımız adımlar, bugünkü ÜDİK toplantımızın öyle zannediyorum ki ana başlıklarını teşkil edecektir. Bölge sorunlarını da etraflıca ele alacağımız bu ÜDİK toplantısı, ülkelerimizin bu süreçteki etkinliğini daha da artıracaktır."