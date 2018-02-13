  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile telefonda görüştü. Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bilgi paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un görüşmesinde ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Afrin’de terör unsurlarına karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı hakkında bilgi verdi.

Afrin’de teröristler tarafından evlerini terke zorlanan Arap, Kürt ve Türkmenlerin de harekatı desteklediklerini anlatanCumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonların yerli halkın evlerine dönüşünü de beraberinde getireceğini söyledi. 

İki lider Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi çözüme önem verdiklerini ve bu konularda ortak çaba ve işbirliğini artırmanın faydalı olacağını vurguladı.

Suud Kralı Selman’ın Cenevre sürecini ve Suriye konusundaki uluslararası çabaları desteklediklerini ifade etmesine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana sürecini ve Soçi Kongresi’ni Cenevre’nin ayrılmaz parçası olarak gördüklerine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme hususundaki kararlılıklarının altını çizdi. 

Görüşmede, Başbakan Binali Yıldırım’ın Aralık ayında Suudi Arabistan’a verimli bir ziyaret gerçekleştirdiğine de değinildi.

İki lider daha önce mutabık kaldığı üzere Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın önümüzdeki süreçte Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ikili ve bölgesel konularda görüş teatisi için büyük önem taşıdığını da söyledi.

Kaynak: TRT Haber/DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Kral Selman, cumhurbaşkanı erdoğan
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