Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'dakilerin akıbeti neyse seninki de o olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongre'de yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Kosova’da yaptığı operasyona değindi.

Kosova Başbakanı'na tepki gösteren Erdoğan, "Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova'da yaptığı operasyonla 6 tane bunların(FETÖ) Balkanlardaki en üst düzey yöneticilerini paketlediler getirdiler ama üzüntüm var. Nedir üzüntüm? Kosova'nın Başbakanı tuttu, istihbaratın başındaki kişiyle İçişleri Bakanı'nı görevden aldı. Ben tabii şimdi soruyorum, 'Ey Kosova'nın Başbakanı. Kimin talimatıyla sen böyle bir adımı attın. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'ne darbe yapmaya gayret edenleri korumaya başladın?” dedi.

“Kosova’dakilerin akıbeti ne olduysa senin de o olacak”

Pensilvanya’daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e seslenen Erdoğan, “Şimdi Pensilvanya'ya kaçan acayip şekilde telaşta, 'akıbetim ne olacak?' diye merak ediyor. Kosova'dakilerin akıbeti ne olduysa senin de akıbetin o olacak. Sen yine beddua seanslarına çık, beddua seanslarından uzun adama salla yolla. Benim Allah'ım var, senin neyin var bilemem. Biz bu milletin dualarıyla ayaktayız” ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün Balkan yapılanmasına ağır darbe indirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Kosova istihbaratıyla etkin iş birliği içinde, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerinin Türkiye'den Batı ülkelerine kaçışlarını da organize eden Balkan yapılanmasına ilişkin operasyonuyla örgüte ağır bir darbe daha indirdi.

MİT tarafından yakalanan ve örgütün üst düzey isimlerinden olduğu belirlenen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. Şüphelilerin soruşturması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılıyor.

İade edilen FETÖ'cülerin karıştıkları örgütsel suçlar

Şüphelilerin, Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'den kaçmaya çalışan örgüt mensuplarının Avrupa ülkeleri ile ABD'ye geçişlerini organize etmekle görevli oldukları belirtiliyor.

Güvenlik birimleri, Cihan Özkan'ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya'ya aktardığı da tespit etmişti.

Kosova gençlik yapılanmasından da sorumlu olan Kahraman Demirez'in ise Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılımın sağlanmasında rol oynadığı belirtildi.

MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilenlerden Hasan Hüseyin Günakan'ın, bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu, diğer isimlerin de FETÖ/PDY'nin Balkanlardaki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki yapılanmalarından sorumlu üst düzey isimler olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: TRT Haber/AA