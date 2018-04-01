Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'daki operasyon ne ilktir ne son olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan Kosova Başbakanı'na tepki göstererek, "FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bugün Hatay bambaşka. Hatay, mart 2019'a hazır mıyız? Kasım 2019'a hazır mıyız? Kongremizin ülkemiz, milletimiz için demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hatay 16 Nisan'da yüzde 46'lık evet oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında kaldı. Demek ki Hatay'da daha gayretli olmamız gerekiyor. Çünkü ben Hatay'a inaniyorum.

Ülkemizi 81 vilayetiyle ve 81 milyon vatandaşıyla birlikte kalkındırmak için gece gündüz çalıştık. Kardeşlerim, Hatay'da bu dönemde yaptığımız yatırım 24 katrilyon.

"Amanos'ta 17 teörist etkisiz hale getirildi"

Hamdolsun Amanos'ta neredeyse bir hafta içerisinde 17 teröristi etksiz hale getirdik. Amanos Dağları'nı tüneller, viyadükler ve köprülerle geçerek Hatay'ın iki yakasını birbirine kavuşturuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu yatırımları daha da artırarak sürdürecek, Hatay'ı 2023 Türkiye'sinin parlayan yıldızı haline getireceğiz.

"Esnaflarımızın borçlarını bir yıl erteledik"

Hataylı ve Kilisli kardeşlerime müjde var. Esnaflarımızın Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerine borçlarını bir yıl erteledik. İşverenlerimizin SSK borçları için adım attık. Geçtiğimiz Aralık ayından önümüzdeki Hazirana kadar olan SSK borçlarının ertelenebilmesine de imkan sağladık. Eskiden terör olaylarından yüzde 30 etkilenme şartıyla bu erteleme yapıyordu. Şimdi o şartı kaldırdık, herkesin ertelemeden yararlanmasını sağladık.

"Kolları sıvadık, sahaya indik"

Kardeşlerim, Hatay gazi bir şehirdir. Tarihten gelen gazilik vasfınızı Suriye'deki son hadiselerden sonra bir kez daha hakettiniz. Suriye'den sızan teröristler Hatay'dan ve buradan geçerek diğer şehirlerimizde eylemler gerçekleştirdi. Baktık ki bunların duracağı yok, biz de kolları sıvadık sahaya indik.

"Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi"

Afrin'den gelen tehditler tahammül edilemez boyuta gelince MGK'da kararı verdik, 20 Ocak Cumartesi günü, bir gece ansızın gelebiliriz dedik ve geldik. Yok Afrin'e girmenin bedeli çok ağır olurmuş. Bu tezviratların hiçbirine kulak asmadık.

Mehmedimiz, Mehmetçiklerimiz bütün teröristler yerle yeksan etti. Şu an itibarıyla etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3844. Ordumuz fırtına gibi Afrin'e girdi.

Öcü gibi gösterilen teröristleri böcek gibi ezip geçti. Ne kadar yıkılmaz denen tahkimat varsa hepsini yerle yeksan ederek 18 Mart'ta şehir merkezini ele geçirdi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor.

"Ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor"

Cumhur İttifakı'yla birlikte ülkemiz yeni bir dönemin içine giriyor. Bu ittifakkımız ayrı bir güç katacak. Zira inananlar ancak kardeştir. Bu kardeşliğimizi bu Cumhur İttifakı'yla tüm Türkiye'de ispatlamış olacağız.

"Kosova operasyonu ne ilk olacak ne de son"

Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı.

[6 FETÖ mensubunun yakalanması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kosova'daki operasyon ne ilktir, ne de son olacaktır.https://t.co/oyHf50vjXu pic.twitter.com/MnYMZeGiVm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Nisan 2018

FETÖ nereye kaçarsa kaçsın soluğumuz enselerindedir. Bu hainlern hepsini Türkiye'ye hesap vermesi için buraya getireceğiz. Türkiye ve Türk milletinin bir daha 15 Temmuz gibi girişimler emaruz kalmaması için ne FETÖ'ye ne de benzerlerine asla izin vermeyeceğiz.

"Kusura bakmayın yargı devletiyiz"

Sınır ihlali yapan 2 Yunan subayı yakaladık. Şimdi batı ayağa kalkıyor. Kusura bakmayın yargı devletiyiz. Yargı ne karar verirse odur.

Ayrıntılar geliyor...