Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez ülkelerine gidecek

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk ayağı Bahreyn'de Kral Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelecek, ayrıca üst düzey Bahreynli yetkilileri kabul edecek. Ziyaret kapsamında, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanması da öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Şubat'ta Suudi Arabistan'a geçecek. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya gelecek Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Naif ve Veliaht Vekili Muhammed bin Selman'ı kabul edecek.

Suudi Arabistan'dan Katar'a gidecek Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile görüşecek. Ziyaretler sırasında yapılacak temaslarda, ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Söz konusu ziyaretler, gerek ikili gerekse Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok taraflı düzeyde, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar ile iş birliğinin derinleştirilmesine katkı sağlayacak.