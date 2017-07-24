Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunu tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerini kapsayan ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Erdoğan, Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, "Katar meselesinin çözümü noktasında neler yapabileceğimizi, ülke olarak nasıl katkıda bulunabileceğimizi birlikte istişare ettik. Öncelikle şu hususun altını tekrar çizmekte fayda görüyorum; elbette yıkmak kolay, yıkılanı yeniden inşa etmek ise her zaman çok zordur. Devletler arası münasebetlerde bu daha fazla süre ve zahmet ister. Son ziyaretimiz ve temaslarımızın istikrar ve karşılıklı güven iklimini yeniden inşa yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrail yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların kabul edilemez olduğunu ifade ettik." diyen Erdoğan, "Müslümanların ibadet hakkını yok sayan, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal eden bu adımlar gerilimi daha da tırmandırmaktır. İbadetlerini yapmaya gelen Müslümanları teröristlerle eş tutmak büyük bir akıl tutulmasıdır." şeklinde konuştu.

"Mescid-i Aksa tüm Müslümanların gözbebeğidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail bu tür hukuk tanımazlıklarla sadece kendine değil tüm bölgeye zarar veriyor. Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların gözbebeğidir. Kutsallarımızın ayaklar altına alınmasına sessiz ve tepkisiz kalamayız." dedi.

"Bir an önce İsrail yönetiminde aklıselimin galebe çalmasını temenni ediyoruz." diyen Erdoğan, "Kudüs'ü muhafaza için kurulan İslam İşbirliği Teşkilatının Zirve Dönem Başkanı olarak bir kez daha İsrail'i hukuka, yerleşik teamüllere ve insani değerlere uygun davranmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Katar'daki Türk Üssü konusu

Katar'daki Türk Üssü ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Üs konusu, gerek Suudi Arabistan gerekse Kuveyt'te gündeme gelmedi. Katar'da gündeme gelmesi tabii idi. Orada, daha neler yapabileceğimizi görüşme imkanımız oldu, bunları görüştük. Bir diğer yandan Katar'ın son dönemde özellikle takındığı bu olumlu tavır takdire şayandır."