Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore zirvesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un iki ülke sınırında bulunan Panmunjom Köyü'ndeki zirvesi hakkında Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

Erdoğan, “Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum. 2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız” dedi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un bugün Panmunjom’da görüşmelerinden memnuniyet duydum.



2 Mayıs'ta Seul’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Moon ile bu önemli konuyu da ele alacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018

Erdoğan, "Koreler arası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Korelerarası ilişkilerin geliştirilmesi ve Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılması yolunda atılan bu tarihi adımı destekliyor ve sürecin başarıyla sürdürülmesini diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 27 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber