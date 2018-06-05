Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz insan kaynağımıza yatırım yaptık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Burada genişçe bir salonda madenci kardeşlerim ve ufak çocuklarımızla cıvıl cıvıl bir iftarı açmış olduk.

- Siyasete başladığımız günden beri bizim yerimiz daima milletimiz yanı olmuştur. Seçimden seçime değil bulduğumuz her fırsatta ülkemizin 4 bir yanındaki illerimizi ziyaret etmekten vazgeçmedik. Biz de önümüzü vesayetle de darbeyle de kesmeye çalışsalar hep milletimizi yanımızda bulduk, karşımıza çıkan her engeli milletimizle beraber aştık. Şimdi yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Onun için de desteğinizi bekliyoruz.

- Biz ithali durduracağız diyoruz. Peki neden? Bizim bütçemizde cari açık varsa en önemli sebebi ithal enerjidir. Termik santral dediğimiz olay kömürden kaynaklanıyor. Ben bunu neden ithalle yapayım. Bizim şu anda Trakya'dan tut Şırnak'a kadar devasa bir damar var. Bu damarda yerli kömür var. Bizim bunları hayata geçirmemiz lazım. Maliyeti biraz yüksek olabilir ama hiç olmazsa bizim cari açığımızı körüklemez. Şimdi bu adımı atıyoruz ve elhamdülillah ciddi bir noktaya da geldik. onun için milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Çok uzun ve kapsamlı bir çalışmayla oluşturduğumuz bu politikayı arz güvenliği, yerlileştirme, öngörülebilir piyasa olmak üzere 3 ayak üzere oturtuyoruz. Amacımız enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak için yerli kaynakları en üst düzeyde değerlendirmektir. Her bir başlığın altında çok önemli açılımlar var. İthalata dayalı enerji politikalarıyla daha fazla yol katedemeyeceğimizi gördüğümüz için kendi kaynaklarımızı harekete geçirmeye başladık. Ve bunda da güzel mesafeler alıyoruz. Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık.

Geçtiğimiz 16 yılda eğitim yatırımları bütçede ilk sıraya çıkardık. Bir numara eğitim. Arkasında sağlık. Arkasında adalet, emniyet. Arkasında ulaştırma, enerji... Bunlar arka arkaya geliyor. Dış politika, tarım... Arka arkaya. Bunların hepsinde sıçrama yapan bir Türkiye. Eğitim seviyesi arttıkça eskiden beri milletimize dayatılan kimi yalnışlarla daha kolay mücadele edebileceğimize inanıyoruz. Yıllarca bu ülkede maden sektörü kimi zaman çevrecilik adına, kimi zaman ekonomik değil diye horlandı, ötelendi, örselendi. Termik santral inşaatlarına karşı akılalmaz dirençler gösterildi. Kömürün sanayide kullanımı engellenmeye çalışıldı. Halbuki bize örnek gösterilen Avrupa'ya baktığımızda hala elektrik enerjisinin büyük bölümünü kömürden elde eden bir Avrupa var. Başta Almanya bu konuda çok önde. Avustralya'ya gidin bu konuda çok çok önemli bir yere sahip. Kimse onları değerlendirerek hareket etmiyor. Bize kalkıp yok şöyleydi yok böyleydi diyorlar. Onlara serbest olan kömürü bize haram etmeye çalışanların niyetinin aslında ne olduğunu biliyoruz. Bu çevrelerin tek derdi var. Türkiye'nin büyümesini güçlenmesini, gelişmesini engellemektir. Güney Afrika'dan buraya kömür getir, buraya Sibirya'dan şurdan burdan kömür getir ama kendi kömürünü kullanma. Bu durum karşısında biz kömür madenciliğimizi daha ileriye taşımak için yeni yollar geliştirdik. Kömürün keşfinden rezervinin belirlenmesine, üretimde kullanımından zararlı etkilerinin önlenmesine kadar tüm aşamaları bilimsel yöntemlerle ele aldık. Ülkemizin 10 milyon tona kömür kadar üretim potansiyeli var. Ancak şu anda ortalama 1,2 milyon ton üretim yapılıyor. Halihazırda sektörde çalışan 10 bin işçiyi 20 bine çıkarma potansiyeline sahibiz. Biz bu potansiyeli kimsenin mağdur olmadığı doğru bir modelle teknolojik imkanları ve maden bölgeleri düzenlemelerinde kullanarak inşallah hayata geçireceğiz.

Kaynak: TRT Haber