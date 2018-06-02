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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaray'da halka hitap ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

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