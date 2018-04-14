Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

- AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenler şimdiye kadar hep hüsrana uğradılar. Bizim saldırılar karşısında geri adım atacağımızı, yılacağımızı düşünenler, yanılmaktan bir türlü usanmadılar.

- AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.

- Siyaset simsarlarının üç benzemezleri biraraya getirerek AK Parti'nin karşısına çıkaranların hesapları 2019'da bir kez daha bozulacak.

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Kongre öncesi halka hitap etti

- Afrin'de durdular mı, kaçtılar mı? Kuyruklarını iki bacaklarının arasına alıp kaçtılar. 4200 terörist etkisiz hale getirildi. Şehadete yürüyenler kovalıyor, onlar kaçıyor. 81 milyon tek milletiz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü severiz. Makam mevki için değil yalnızca bizi yaradan Allah onları sevdiği için severiz.

- Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Onlara gitmek isteyenler buyursunlar gitsinler. Yol paralarını da biz veririz. Bizim bu vatan için canını feda edebilecek kardeşler topluluğuna ihtiyacımız var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de halka hitap ediyor. https://t.co/kMDgKzh88G — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber