Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Müslüman ülkelere zekat çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinatörleri'ni kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum, Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müslüman ülkelere sesleniyorum. Zekatlarını tespit edip bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada fakir kalmaz.https://t.co/eTAt89R3w3 pic.twitter.com/1gu4Pj0jqB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Nisan 2018

"Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor." diyen Erdoğan, "Ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan bu ülkeler, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- İnsani yardımlarda bu yıl listenin ilk sırasına yükselmemiz muhtemel.

- Dünya'daki pek çok krizin kaynağında gelir dağılımındaki adaletsizliğin yattığını biliyoruz. Savaşlar ve iç çatışmalar, adaletsizliği içinden çıkılamaz bir hale getiriyor.

- Dünya, üzerine kurulu dört çarpıklığın yükünü kaldıramaz.

- Petrol zengini ülkeler, sadece çıkan petrolün zekatını verseler, fakir ülkeler ihya olur. Müslüman ülkeler salt zekatlarını tespit edip, bu fakir, garip ülkelere verseler, dünyada herhalde fakir ülke kalmaz.

- Batının ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı paralarla dünyanın her yerinde asgari refah sağlanır. Savaş için harcanan paralar fakirleri ihya eder. Suriye'de ABD'nin terör örgütüne gönderdiği silah ve mühimmatın ne kadart büyük rakamlar tuttuğunu hesap edin.

- Sınırlarımızda misafir etmekte olduğumuz 3,5 milyon Suriyeli ile toplam 4,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.

- Kalkınma yardımı konusunda ön sıralarda gözüken Batılı ülkelere baktığımızda ölçünün ihtiyaç değil irtibat olarak belirlendiği görülüyor. Ekonomik güçleri itibarıyla Türkiye'nin katbekat önünde olan bu ülkeler, şayet gerçekten isteseler dünyadaki açlığın ve yoksulluğun önüne geçebilir.

- Terör örgütleri ile mücadele ederken maalesef kendimize çok az dost bulduk. Sınır ötesi operasyonları bedellerimize rağmen sürdüreceğiz.

- ABD'de yeni gelen yönetim de 'güvenli bölge oluşturalım' dedi. Gelin oluşturalım dedik. Yine yanaşmadılar. Çünkü istedikleri bu değil. İstedikleri ortalığı karıştırmak, müslüman kıyımı.

- Operasyonlarda kimsenin kılına dahi zarar vermedik. Ecdadımızdan aldığımız terbiyenin gereğini yapacağız.

- Suriye'de taş üstünde taş bırakmamaya adeta yemin etmiş örgütlerin ve güçlerin karşısına Suriye'nin yeniden ihyası, inşası ve yükselişini sağlayarak çıkmakta kararlıyız.

- Çevrecilik adı altında her türlü kalkınma çabvalarına karşı düşmanlık edenlerin aksine biz hakiki anlamda çevre koruma projeleri hayata geçirdik.

- En az gelişmiş 47 ülkeye önemli oranda yardım yaptık.