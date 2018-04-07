Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- Bizde millete küsme olmaz. Emek olmadan zafer olmaz.

- 2019'a giderken referansımız eserlerimizdir. Yapabileceklerimizin sözünü verdik. Alt ve üst yapıda ülkemize çağ atlattık.

- Mevcut 26 havalimanına 29 tane daha ilave ettik.

- 2023'te yolcu kapasitemiz

- Göreve geldiğimizde IMF'ye borcumuz 23 milyar dolardı. Bu borcu bitirdik, hatta onlar bizden borç ister duruma geldi.

- Merkez Bankamızın döviz rezervini 120 milyar dolara çıkarttık. Bunlar durup dururken olmadı. BU bir gücü ispat ediyor.

- Savunma Sanayii'nde kendi silahıonı yapan bir Türkiye var. Afrin'de, Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te bizim kendi SİHA'larımızla teöristleri vuruyoruz. Amerika'nın kapısında az beklemedik. Dediler Kongre izin vermiyor. İşte bu komşular bizi bu duruma getirdi. Kendi İHA'mızı yapar duruma geldik. İHA'larımız tespit ediyor. SİHA'larımız vuruyor.

- Artık biz savunma sanayimizde zırhlı taşıyıcılarımızın bir çoğunu yapıyoruz. Bizden önce savunma sanayii firmalarımız yurtdışından ithal edilecek malzeme bulmaya giderlerdi, şimdi bu firmalarımız yurtdışına müşteri bulmaya gidiyor.

- Turizmde bölge ülkelerinin parlayan yıldızı haline dönüştük.

- Akkuyu Nükleer Santrali ile ülkemizin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu tek başına karşılayacak yatırımın temelini attık.

- Sağlıkta tüm dünyanın örnek aldığı büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik.

- Denizli'de bin yataklı şehir hastanesi kuruyoruz. İnşallah en yakın sürede ihalesini yaparak inşaatına başlıyoruz.

- Akdeniz ve Ege'yi birbirine bağlayan otoyol projesi yakında gerçekleştirilecek.

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