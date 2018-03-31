Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

- Artık metal yorgunluğu dönemi geride kaldı, bir yeniden diriliş hareketi başladı.

- 2019'da Mart ve Kasım seçimlerinde tarihe geçecek sonuçlar bekliyorum.

- CHP'nin geçmişi karanlık, siz 39 vatandaşımızın çöp dağının altında kaldığı Ümraniye vahşetinin hesabını verin.

- Ümraniye'nin kentsel dönüşümle çehresini değiştirdik, Pazartesi itibariyle tapusu olan vatandaşlarımız belediyeye başvurabilir.

- Ülke ve millet olarak sond erece kritik günler yaşıyoruz. Terör devleti projelerini paramparça ediyoruz.

- Şu an itibariyle Afrin'de 3821 terörist etkisiz hale getirildi.

- TSK ve ÖSO'nun birlikte yaptığı bu harekat elbette birilerinin konforunu bozdu.

- Ne yaparsanız yapın, biz hukuktan ayrılmadan, bu ülkede şehitlerimizin hukukunu sonuna kadar savunacağız ve bu ülkenin topraklarına roketlerle saldıranlara bunun hesabını soracağız.

- Aylarca Suriye'nin sokaklarını bombalayanlar bizim sivil hasssasiyetimizi bir türlü anlayamadılar.

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