Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür ve sanatta göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'deki Modern Sanat Müzesi'nin temel atma töreninde konuştu.

Türkiye'nin kültür ve sanatta göz kamaştırıcı bir zenginliğe sahip olduğunu düşündüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, ülkelerin ve toplumların gücünün ilk olarak kültür ve sanattan geldiğini vurguladı.

Kültür ve sanata yapılan her türlü yatırımın heyecan verici olduğunu dile getiren Erdoğan, "Gençlik yıllarımdan beri ülkemizin en önemli kültür insanlarından gördüğüm Nabi Avcı hocamızın teşvikleriyle hayata geçirilen Eskişehir Modern Sanat Müzesi'nin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"TRT'nin diziler ve dublajlarıyla yaptığı açılım ciddi manada bir talevi de getiriyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda televizyon dizilerini küresel düzeyde pazarlamakta açılım yaptığına değindi.

"Şu anda gerek TRT olsun gerekse sektördeki dostlarımız, dublajlarıyla yaptıkları çalışmalarla yoğun bir gayretin içindeler. TRT'nin bu açılımı, attığı bu adımlar ciddi manada bir talebi de getiriyor."

Kaynak: TRT Haber