Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda gerçekleştirilen "Vefatının 100. Yılında Sultan Abdülhamid'i Anlamak" isimli programa iştirak eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- Abdulhamid Han kutuplaşmanın en büyük kurbanlaırndan biridir.

- Sultan Abdulhamid'e yönelik bağnaz bakış açısı, marjinal bir kesimde hala hüküm sürüyor. Birileri ısrarla bu ülkenin tarihini 1923'ten başlatmak isitiyor. Birileri inatla bizi köklerimizden ayırmakta inat ediyor.

- Biz tarihimize seçici bir anlayışla bakanlardan olamayız. Biz hiçbir ayrım yapmadan tarihimizle gurur duyuyoruz.

- Artık Osmanlı ile cumhuriyeti birbirlerinin zıttı dönemler gibi göstermekten vazgeçmeliyiz.

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