Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Ayrıntılar gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Trump 'ben yaptım oldu' demekle olmuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Beştepe'de biraraya gelecek
Beyrut'ta ABD konsolosluğu önünde çatışma çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs'ü çocuk katili bir ülkenin insafına terk etmeyeceğiz
Filistinli satıcıdan elma çalan İsrail askeri kamerada
İsrailli aşırıcı örgütten Aksa'ya 'toplu baskın' çağrısı
Savaş pilotu açığı hızla kapanıyor
Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı başladı
Köprüden kaçak geçme dönemi sona eriyor