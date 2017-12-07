Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Yunan yargısına benim bir çağrım var, o da şudur. Gecikmiş adalet, adalet değildir. Lütfen bu konuyla ilgili kararı, gerekirse Adalet Bakanlarımız da devreye girmek suretiyle görüşerek, Türkiye'de biliyorsunuz işkence, idam söz konusu değil, bunların Türkiye'ye iadesi de mümkündür. Çünkü bunlar bir darbe gerçekleştiren kişilerdir."

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