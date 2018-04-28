Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- İzmir, hiç kimsenin, hiçbir siyasi anlayışın ideolojik saplantılarına kurban edilemeyecek kadar önemli, büyük bir şehirdir.

- İzmir'in önemini İzmir'deki bazı kesimlerin hala anlayamamış olmasıdır. Türkiye'yi iki kat büyüteceksek, İzmir'i daha fazla büyütmek zorundayız.

- Her seçim kritikdir. Ama 24 Haziran seçimlerinin diğerlerinden bambaşka bir farkı vardır. Türkiye 24 haziran seçimleriyle birlikte Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana en büyük değişimi yaşayacak, yeni hükümet sistemine geçecek

- Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in bize miras olarak bıraktığı bu ülke için 15 yıldır nasıl çalıştıysak yine öyle canla başla çalışacağız.

- 2007 yılında başlayan bu süreç, 24 Haziran'da Türkiye'yi bambaşka bir yönetimine geçirmemizle sonuçlandı.

- Yeni dönemin en büyük faydası ekonomiye olacaktır. Türkiye 15 yılda 3,5 kat büyümüştür ama bazı alanlarda yeterli ivmeyi kazanamamıştır.

- Artık kararları daha hızlı vermek, daha hızlı uyarlamak ve hedeflerimize daha hızlı ulaşmak durumundayız.

- İzmir Ticaret Odamızın yeni yönetimiyle, yeni dönemde çok daha fazla ciraat yaparak, İzmir'i daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağız.

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