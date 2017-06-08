Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komando Tugayı'nda iftara katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de 1. Komando Tugay Komutanlığında iftar yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen iftarda, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile şehit aileleri de yer aldı.

Erdoğan, Ulus İtfaiye Meydanı Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ulus İtfaiye Meydanı Camii"nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtfaiye Meydanı olarak da bilinen Ulus Erbakan Meydanı'nda, dört yıl önce yapımına başlanılan ve 7 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Ulus İtfaiye Meydanı Camii'ni gezdi.

Erdoğan'a ziyaretinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Bakan Özhaseki ile Diyanet İşleri Başkanı Görmez'den camideki çalışmalar hakkında bilgi Erdoğan, çıkışta işçilerle fotoğraf çektirdi.