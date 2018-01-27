Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'nde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

- Önümüzde 2019 seçimleri var. Kocaeli'nden bugüne kadarki oranların çok üzerinde bir destek bekliyorum. 2019 çok önemli. Her şeyden önce 2023'ün adeta habercisi bir seçim yaşayacağız. Şayet, 2019 virajını sağlam alamazsak gelecek zor olur. AK Parti tek başına iktidar olamayınca kimlerin kibirlerinden daha yanlarına varılamadığını hep birlikte gördük, yaşadık.

- Daha önce deneyip başaramadıklarını 15 Temmuz'da silah zoruyla denemeye çalıştılar. Milletimiz bir anda meydanlara, sokaklara, ölümüne ölümüne, caddelere dolun dediğimizde hamdolsun köprüleri darbecilerin yuvalandığı her deliği, FETÖ'cülere, hainlere dar etti bu millet.

- Bu Afrin Operasyonu var ya, millet aynen 15 Temmuz gibi şimdi de Afrin'e yürüyor. Gittim gördüm, askerimizi gördüm, subaylarımızı gördüm. Bu sabah itibariyle 394 terörist etkisiz hale geldi. 20 şehidimiz var; ÖSO ve Mehmetçik olmak üzere. İdlib'e yürüyecek Allah'ın izniyle. Sınırlarımızı taciz eden, bu vatana ihanet edenler bedelini ödeyecek. PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı, FETÖ'su hepsi bunu ödeyecek. Bu mücadele kararlı bir mücadele. Fırat Kalkanı'nda ilk örneğini verdik. Bu Afrin mücadelesinde de kararlı bir şekilde şu anda TSK ve hükümetimiz el ele bu mücadeleyi yürütüyoruz.

- Afrin'in kenar kıyılarına gittim, komutana sordum ne durumdayız ihtiyaç var mı diye, şimdilik henüz yok dediler. Olduğu anda beraber gideceğiz.

- Suriye sınırlarımız boyunca yaşanan tacizler, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik tehditler karşısında daha fazla sabretme şansımız kalmamıştır. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Ülkemizin fiziki sınırları başkadır, bizim gönül sınırlarımız bambaşkadır. Bizim kimsenin topraklarında gözümüz yoktur.

- Terör örgütleri dünyanın başka yerinde eylem yapınca her türlü tepkiyi, kınamayı hak ediyor da iş Suriye'ye gelince mi dokunulmazlık kazanıyorlar? İnsanlık vicdanı Suriye'de katledilen bir milyonun karşısında nasır tuttu. Biz kendi ahlakımızdan vaz mı geçeceğiz? Asla böyle bir yanlışa düşmedik, düşmeyeceğiz. Bize öz kardeşlerimizin politik hesaplara kurban edilmesine göz yummak yakışır mı?

- Biz koskoca coğrafyanın umudu olan Türkiye'yiz. Varsa bu onurlu duruşun bir bedeli onu ödemeye de hazırız. Nitekim tarih boyunca olduğu gibi Çukur eylemlerinde, 15 Temmuz'da, bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda, yarın da nerede gerekiyorsa bu bedeli ödemekten asla çekinmeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber