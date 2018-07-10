Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir.https://t.co/tt0KBeBtb9 pic.twitter.com/fSsAkDFUel — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

"Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir.Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır. Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum Devleti'nde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir.https://t.co/tt0KBeBtb9 pic.twitter.com/7vUN1msbDo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

Kaynak: TRT Haber, AA