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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkaracaklarını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTCyi Doğu Akdenizde bir çekim merkezine dönüştüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." dedi.

"Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması gayemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir. Biz son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik. Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır. Türkiye, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine asla izin vermeyecektir.Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır."

 


 

Kaynak: TRT Haber, AA

Etiketler: KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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