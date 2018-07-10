Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından KKTC'nin Başkenti Lefkoşa'ya geçti.

Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanından ayrılışında makam aracından inerek kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı da ziyaret etti

Erdoğan, Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Anıt özel defterini de imzalayan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA