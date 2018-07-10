Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk'ünün yanında durmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz Pazartesi yemin eden Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurt dışı ziyaretleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı’nda, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından karşılandı.

Atatürk anıtına ziyaret

Lefkoşa'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan ve anıt özel defterini imzalayan Başkan Erdoğan, daha sonra kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda resmi törenle karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı okundu ve Erdoğan onuruna 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Erdoğan ve Akıncı, baş başa görüşme ve çalışma yemeğinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

“Kıbrıs Türk’ünün arkasında durmaya devam edeceğiz”

Milletin teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, "Her zaman Kıbrıs Türk’ünün yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

“KKTC Doğu Akdeniz’de çekim merkezine dönüşecek”

Erdoğan, KKTC'yi en büyük ihtiyacı olan suyla buluşturduklarını hatırlatarak, bu sayede hem KKTC'yi stratejik bakımdan üstün kılmaya hem de ekonomisine büyük katkı sağlanmasına dair çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

"Önümüzdeki dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir." ifadesini kullanan Erdoğan, bunun ortak anlayışla ortak akılla devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemde KKTC'yi Doğu Akdeniz'de bir çekim merkezine dönüştürerek, kişi başına düşen milli geliri iki katına çıkarmak ilk hedefimizdir.https://t.co/tt0KBeBtb9 pic.twitter.com/fSsAkDFUel — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede gündemdeki pek çok konuyu ele aldıklarını, Kıbrıs meselesinin çözüm sürecinde gelinen aşama hakkında durum değerlendirmesinde bulunduklarını, Başbakan Tufan Erhürman ve hükümeti ile de çalışma yemeğinde bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirtti.

"Rumların zihniyeti ne yazık ki değişmedi"

"Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması da gayemizdir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz Türk tarafı olarak bu konuda son 50 senedir her türlü çabayı gösterdik ancak gayretlerimize rağmen adada kapsamlı çözümü hedefleyen süreçlerin sonuncusu tam bir yıl önce Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasıyla ne yazık ki sona erdi.

Bunun sebebi ise Kıbrıs Rum tarafının kendisini adanın tek sahibi olarak görmeye devam etmesi, Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde ortaklık kurmaya ve siyasi gücü paylaşmaya yanaşmaması idi. Aradan geçen bir yılda Rumların bu zihniyeti ne yazık ki hiçbir şekilde değişmedi.

Kıbrıslı Rumların, Kıbrıslı Türklerle ortak bir gelecek tasavvur edemedikleri konusunda artık kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır, Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kıbrıs Türk Halkı'nın çözümsüzlüğün mağduru haline gelmesine asla göz yummayacaktır. Kıbrıslı Türklerin bir Kıbrıs Rum Devleti'nde azınlık haline getirilmesine de asla izin vermeyecektir.https://t.co/tt0KBeBtb9 pic.twitter.com/7vUN1msbDo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Temmuz 2018

“Her koşulda Kıbrıs Türk’ünün yanında olacağız”

Doğu Akdeniz'de istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını bildikleri bir çözüm konusunda çabalarını kararlılık ve iyi niyetle yapıcı katkılar sağlayarak sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sürecin seyrinden bağımsız olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de her koşulda Kıbrıs Türk’ünün yanında olacağız. Özellikle Kıbrıs'ın tümüyle etrafındaki ekonomik, endüstriyel alanlar noktasında dünyanın bakışı değil, uluslararası hukukun gereği neyse bu hukukun gereğini de tüm katılımcıların yerinde adil olarak görmesi beklentimizdir. Aksi takdirde garantör bir ülke olarak bunun da gereğini uluslararası hukuk çerçevesinde nasıl bugüne kadar aradıysak aramaya yine devam ederiz.” dedi.

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, birliğiniz, beraberliğiniz, özellikle Kuzey Kıbrıs'ın geleceği noktasında çok önemli ve bu birliğinizle beraberliğinizle Kuzey Kıbrıs halkına vereceğiniz moral onların geleceğe bakışını da çok daha farklı bir şekilde güçlendirecektir." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Akıncı başta olmak üzere tüm Kıbrıs Türküne misafirperverlikleri için şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında vefat eden 24 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da Allah'tan şifa diledi.

AKINCI: “TÜRKİYE’DE ARTIK YENİ BİR DÖNEM SÖZ KONUSU”

Toplantıda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı KKTC'de ağırlamaktan ve devlet geleneğini sürdürerek dost ve kardeş ülkeler olarak Azerbaycan ve KKTC'ye aynı gün içinde ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’de artık "yeni bir dönem" ve "yeni bir başlangıç" söz konusu olduğunu ifade eden Akıncı, bu yeni dönemin en başta Türkiye için hayırlı olmasını temennisini dile getirdi.

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazası

Tekirdağ’da meydana gelen ve 24 kişinin yaşamını yitirmesine, 120'den fazla kişinin de yaralanmasına neden olan elim tren kazasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Mustafa Akıncı, ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalan ailelere de başsağlığı dileğinde bulundu.

“KKTC için Türkiye ile iş birliği büyük öneme sahiptir”

Akıncı, iki ülke arasındaki ilişkilerin samimi duygulara dayandığını belirterek, "KKTC için Türkiye ile iş birliği büyük öneme sahiptir. Ülkemizin her alanda gelişebilmesi için dünyadan haksız biçimde izole edilen Kıbrıslı Türklerin Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olduğu açıktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki yeni dönemde de iki ülke arasındaki iş birliği ortamının daha da gelişeceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC'nin her alanda ayakları üzerinde durabileceği bir yapının oluşturulmasına yönelik ciddi ve planlı çalışmalar yapılmasının önemine işaret etti.

"Anadolu toprakları iş birliği kavşağına dönüşmektedir"

Akıncı, Türkiye'nin son yıllarda belirgin biçimde başarı elde ettiği alanlardan birinin de enerji konusundaki uluslararası derinliğe sahip projeleri ve hamleleri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Anadolu toprakları, bugün başta bu iki kıta olmak üzere tüm dünya için bir iş birliği kavşağına dönüşmektedir. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin açılışıyla yeni bir aşamaya gelen bu vizyon sayesinde doğal zenginliklerin çatışma değil iş birliği vesilesi yapılabileceği tüm dünyaya gösterilmiş oldu.

Benim de hazır bulunduğum projenin Eskişehir'deki açılış töreninde belirttiğim gibi 'doğal kaynakları çatışma ve gerilim nedenine dönüştürmek yerine, barışçı iş birliği modelleri ile değerlendirmek yapılacak en doğru iştir'.

Kıbrıs Adası açıklarında ve Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon yataklarının değerlendirilmesinde de bu türden bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bugüne kadar bunun tam tersine hidrokarbon kaynaklarını bir gerilim unsuru haline getirmeyi tercih etmiştir.

Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz'deki doğalgaz zenginliklerini birleştirerek, en makul güzergah olan Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakletmek sadece ekonomik aklın gereğini yerine getirmek anlamına gelmeyecek, aynı zamanda bölgede geniş bir barış ve iş birliği alanı yaratacaktır."

"Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir"

Rum Yönetimi'nin Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklardaki haklarını görmezden geldiğini, paylaşım ve iş birliği ruhundan uzak bir tutumda ısrar ettiğini ifade eden Mustafa Akıncı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye'nin de desteği ile Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz söz konusu değildir. Temennim, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanlışından bir an önce dönmesi ve ortak zenginlikle, ortak bir geleceğin kurulmasına fırsat yaratacak bir vizyon genişliğine kavuşmasıdır." şeklinde konuştu.

Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'ta tarafların nabzını yoklaması için geçici misyonla Jane Holl Lute'u görevlendirdiğini anımsatarak, bu atamayı, sonuçsuz yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı olarak görmemek gerektiğini kaydetti.

“Adil bir çözüm için katkı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha duyuracağız”

"Kıbrıs Türk tarafı artık sonu gelmez bir müzakere sürecinin parçası olmayacaktır." diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

"Sonuç odaklı olmayan, ucu açık görüşmelerle bir yere varılamadığı artık anlaşılmış olmalıdır. 23 Temmuz günü adamıza gelmesi beklenen BM yetkilisi ile yapıcı bir ruhla samimi düşüncelerimizi paylaşacağız. Sorunların temel nedenlerini açıklıkla izah edeceğiz.

Bu adada eşitlik, güvenlik ve özgürlük içinde yaşanacak, refahın paylaşılacağı adil bir çözüm için katkı yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha duyuracağız. Dilerim ki Rum tarafı da makul ve gerçekçi olmayan tavırlarından vazgeçer ve yetki ve zenginliğin adil bir biçimde paylaşılmasını sağlayacak bir çözüme katkıda bulunur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminde Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da yapıcı desteğinin devam edeceğine inandığını dile getiren Mustafa Akıncı, Türkiye'de başlayan yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da iyi bir noktaya gelmesini de temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara’ya geldi

Erdoğan, özel uçak “TUR” ile saat 22.55’te KKTC’nin başkenti Lefkoşa’dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'ndan, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 23.50’de Ankara’ya geldi.

Kaynak: AA