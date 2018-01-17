Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini göremediği için ağlayan çocuğu aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu gittiği Yozgat'ta kendisiyle görüşemediği için gözyaşı döken 4 yaşındaki Irmak'ı telefonla arayıp Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Irmak'a "Yozgat'a geldim ama çok kar vardı, herhalde sen üşürsün diye baban seni eve götürdü, değil mi?" diye sordu.

Derslerini de sorduğu Irmak'ın "Çok iyi" ve "Kur'an'a geçtim" cevabı üzerine Erdoğan, "Maşallah, maşallah tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum seni. Pazartesi geliyorsunuz öyle mi?" dedi.

Pazartesi günü Ankara'ya geleceklerini söyleyen Irmak'ın "Çok heyecanlıyım" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı, "Ben de heyecanlandım" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı'nın "Sen neyi çok seviyorsun?" sorusu üzerine 4 yaşındaki Irmak "Seni" diye cevap verince Erdoğan, "Ben de seni çok sevdim" diye konuştu. Erdoğan görüşmede, Irmak'tan ailesine selamlarını iletmesini istedi. 4 yaşındaki Irmak gazetecilere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonuyla çok heyecanlandığını ve sevindiğini söyledi. Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Irmak, Ankara'ya gittiğinde Erdoğan'ın elini öpeceğini dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ da Irmak'ı aradı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Irmak'ı arayarak Ankara'ya geldiğinde kendisini misafir etmek istediğini iletti.

Baba Ziya İstek de Irmak Ayşe'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini şu sözlerle anlattı:

"İnanın bizim beklemediğimiz bir olaydı. Kızımız sürekli Cumhurbaşkanımızı takip ediyor, görmek istiyordu. Yozgat’a geldiği zaman da göremediği için çok ağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun bizi aradı. Mutlu olduk, bizi onurlandırdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizi de davet etti, Pazartesi günü gidip kendisini göreceğiz. Başbakan Yardımcımız Sayın Bekir Bozdağ da aradı, kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti İl Kongresi'nin düzenlendiği Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda jimnastik eğitimine katılan Irmak ve arkadaşlarının, kongreye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çiçek vermesi için hazırlık yapılmıştı ancak Erdoğan'ın hava muhalefeti nedeniyle gecikmesi üzerine çiçek verme programı iptal edilmişti. Irmak'ın annesi Tuğba İstek, eve döndükten sonra bu duruma içerleyip gözyaşlarına hakim olamayan kızının sözlerini cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti.

Kaynak: AA