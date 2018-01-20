Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak İl Kongresi öncesinde dışarda bekleyen halka hitap etti.

"Bu topraklardan kimse en ufak bir şey koparamaz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi daha önce uyardıklarını söyledi.

"Cudi'de, Gabar'da, Kandil'de bak şimdi de bizim sınırları tecavüz etmek isteyenler var ve şu anda Afrin'de. Rahat durun dedik, durmadılar. Bize müttefik görünenlere de söyledik, bak bunlar PKK'nın ta kendisidir, bunlar PYD'dir dedik, YPG'dir dedik. Rakka'ya teröristlerle gitmeyin, gelin beraber halledelim bunları dedik. Dinlemediler, peki siz bilirsiniz dedik işte şimdi gereğini biz yapıyoruz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz."

Kaynak: TRT Haber